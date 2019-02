Der ÖFB muss weiterhin auf Ashley Barnes verzichten

Der ÖFB wurde informiert, dass die Personalie Ashley Barnes im heutigen Ministerrat nicht behandelt wurde. ÖFB-Präsident Leo Windtner steht zu diesem Thema in ständigem Austausch mit Sportminister und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, heißt es in einer Aussendung des Österreichischen Fußball-Bundes.



„Wir hoffen weiterhin dank der Unterstützung des Sportministers und Vizekanzlers auf eine rasche positive Lösung im Sinne des Sports. Gerade zum Auftakt der EURO-Qualifikation gegen Polen wäre Ashley Barnes eine wertvolle Unterstützung für das Nationalteam“, wird ÖFB-Präsident Leo Windtner in der Aussendung zitiert.