Ein schweres Erbe für Adi Hütter

Der Unterton war verständlich, die Mimik unmissverständlich, die gute Laune kurz weg: „Er hat in einer Pressekonferenz gesagt, was er von mir hält. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei mir anruft“, antwortete der gerade frisch gebackene Cupsieger Roger Schmidt auf die Frage, ob er von Adi Hütter schon angerufen worden sei.

Der scheidende und der kommende Salzburger Trainer haben sich nichts zu sagen – seit Oktober 2013. Damals hatte Hütter seinem Kollegen in der Pressekonferenz nach einem Salzburger Derby „Überheblichkeit“ und „fehlenden Respekt“ vorgeworfen, Schmidt war daraufhin wutentbrannt weggelaufen.

Auch der Ex-Grödig-Coach hatte bereits bei seiner Präsentation erklärt, nicht auf Schmidts Wissen über die Spieler zurückgreifen zu wollen: „Er hat Spuren hinterlassen. Aber ich bin ein Trainer, der nicht in den Spuren von anderen geht, sondern neue Wege sucht“, sagte der Wunschkandidat von Sportchef Ralf Rangnick.

Schmidt hinterlässt Hütter eine „sehr intakte Mannschaft“ mit viel Herzblut. Aber auch eine Bürde: Will der Vorarlberger seinen Vorgänger übertrumpfen, muss er wohl in die Champions-League-Gruppenphase einziehen. Denn Schmidt holte das Double und kam in der Europa League als Gruppensieger bis ins Achtelfinale.