Das ÖFB-Team testet gegen ein Niemandsland

Vor der Abreise aus Seefeld bat Marcel Koller am Sonntag das Nationalteam noch zur Fernsehstunde. Zu sehen bekamen die österreichischen Teamspieler Szenen des kommenden Testspielgegners Tschechien (Dienstag, 20.30 Uhr, live in ORFeins). Der Teamchef hätte genauso gut das reguläre Fernsehprogramm laufen lassen können. "Wir schauen uns ein Video an, und die meisten Spieler darauf werden nicht dabei sein", sagt Zlatko Junuzovic.

Tatsächlich bekommen es die Österreicher am Dienstag in Olmütz mit einer tschechischen Nationalmannschaft zu tun, die es in dieser Zusammenstellung noch nie gegeben hat – und wohl auch nie mehr geben wird. Bei den Tschechen fehlen sämtliche Auslandsstars, die sich alle bereits im Urlaub befinden; der erhoffte Härtetest gegen einen EM-Teilnehmer 2012 entpuppt sich als Probegalopp gegen ein No-Name-Team. Die Mannschaft wird mit einer Ausnahme ausschließlich aus Spielern gebildet, die in der tschechischen Gambrinus-Liga am Ball sind. "Die werden sich trotzdem den Hintern aufreißen", glaubt Zlatko Junuzovic, und insgeheim hoffen sie beim ÖFB auch auf eine große Gegenwehr des Testspielgegners.