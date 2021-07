CAS spricht Albanien nach "Drohnenspiel" 3:0-Sieg zu

Der Internationale Sportgerichtshof ( CAS) in Lausanne hat ein Urteil der UEFA gekippt. Nicht Serbien, sondern Albanien gewinnt die EM-Qualifikationspartie vom 14. Oktober 2014 in Belgrad mit 3:0 am grünen Tisch. Dies gab der CAS am Freitag bekannt. Die Partie war beim Stand von 0:0 zuerst unterbrochen und später abgebrochen worden. Auslöser der Ausschreitungen war eine Helikopter-Drohne.

Diese kreiste mit der Flagge Groß-Albaniens über dem Rasen des Partizan-Stadions. Daraufhin gab es Attacken gegen albanische Spieler, an denen sich, wie der CAS befand, auch mindestens ein serbischer Sicherheitsmann beteiligte. Die UEFA wertete die Partie im vergangenen Herbst mit 3:0 für Serbien, wobei den Serben die drei Punkte sogleich wieder abgezogen wurden. Daraufhin hatten beide Verbände beim CAS Einspruch gegen die Wertung des Skandalspiels eingelegt.