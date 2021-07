Cagliari Calcio entließ Trainer Zola

Italiens U20-Nationalspieler Federico Mattiello ist derweil, nach einem brutalen Foul und einem Bruch des Schien- und Wadenbeins, erfolgreich operiert worden. Der Eingriff am rechten Bein des 19-jährigen Fußballers wurde am Montag in der Früh durchgeführt, gab sein Klub Chievo Verona bekannt.

Mattiello hatte sich die Verletzung am Sonntag beim 0:0 gegen AS Roma bei einem Foul des Belgiers Radja Nainggolan zugezogen. Fotos und Videos zeigen, wie Mattiellos Unterschenkel eingeklemmt und komplett umgeknickt wird.

Mattiello wurde in der 19. Minute mit einer Trage vom Platz gebracht. Der Außenverteidiger erhielt nach den schockierenden Bildern Zuspruch und Genesungswünsche aus der gesamten Serie A. Italienischen Medienberichten zufolge soll Mattiello etwa sieben Monate ausfallen.