Shon Weissman verabschiedete sich von WAC-Fans

"Danke an den Wolfsberger AC, die an mich geglaubt haben und mir die Chance gegeben haben, mich hier zu entwickeln", schrieb Shon Weissman am Sonntag auf Twitter und verabschiedete sich somit von den Anhängern des Bundesligisten. Er würde nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Dieser dürfte ihn nach Spanien bringen.

Der Goalgetter wird wohl in die La Liga wechseln. WAC-Präsident Dietmar Riegler bestätigte gegenüber der Kleinen Zeitung, dass der Stürmer zu Real Valladolid wechseln wird. “Die Verhandlungen waren sehr ernsthaft. Wir haben lange gebraucht, sind uns jetzt aber einig”, sagt Riegler.

Der Stürmer fliegt demnach am Montag nach Spanien, “wenn alles passt”, wird der Vertrag in Kürze unterschrieben sein.