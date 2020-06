Remis im Niederösterreich-Duell

5:4 hatte Wiener Neustadt das erste Bundesliga-Duell in dieser Saison gegen die Admira gewonnen. Das Rückspiel in der Südstadt verlief weit weniger spektakulär. In einer niveaulosen Partie trennten sich die beiden momentan schwächsten Bundesliga-Teams 1:1. Damit wahrt die Admira, die nun Tabellen-Neunter ist, den Sechs-Punkte-Vorsprung auf das Schlusslicht.

Neustadt-Trainer Heimo Pfeifenberger hatte nach dem 2:4 gegen Grödig am Mittwoch extrem rotiert. Acht Spieler kamen neu ins Team, nur Keeper Schierl, Dobras und Rauter durften erneut beginnen. Die zusammen gewürfelte Elf benötigte eine gute halbe Stunde, um sich zu finden. Da hätte das Spiel entschieden sein können, doch die Admira war gnädig, nützte die Verwirrung der Gäste nur ein Mal aus: Mit Assistgeber Zwierschitz und Torschütze Thürauer waren zwei Ex-St.-Pöltner am ersten Admira-Treffer nach 419 torlosen Minuten hauptbeteiligt (21.).

Erst zehn Minuten später spielten dann auch die Gäste Fußball und hatten durch Solospitze Tieber kurz nach dem Wechsel die große Ausgleichschance, doch der Steirer scheiterte. Besser machte es in der 62. Minute Dobras. Der Ex-Rapidler hatte aber auch mehr Glück: Sein Freistoß von der Strafraumgrenze wurde unhaltbar für Admira-Keeper Leitner zum 1:1-Endstand abgefälscht (62.).

Die Admira hat nun schon sieben Bundesliga-Spiele nicht gewonnen, die Wiener Neustädter sogar acht, weil der eingewechselte Mimm mit einem Stangenschuss in der 78. Minute Pech hatte. Mehr Glück hatte Ouedraogo. Der bereits verwarnte Admiraner hätte vom dubios pfeifenden Schiedsrichter Schörgenhofer nach einer Attacke gegen Wiener-Neustadt-Keeper Schierl ausgeschlossen werden müssen.