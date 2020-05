Dem Dinosaurier schlägt die letzte Stunde

Es hat ja irgendwann einmal so weit kommen müssen.Früher oder später musste ihnen beim HSV die eigene Marketing-Strategie um die Ohren fliegen. Wer keine Gelegenheit auslässt, darauf hinzuweisen, der letzte „ Dinosaurier der Bundesliga“ zu sein, wer sich ständig nur auf seine einzigartige Tradition und das Alleinstellungsmerkmal im deutschen Fußball beruft, der läuft zwangsläufig Gefahr, einmal selbst sehr alt auszusehen.

Seit 14 Jahren tickt nun schon in der Nordkurve des Hamburger Volksparkstadions unermüdlich eine riesige Uhr, die auf die Sekunde genau die Zeit anzeigt, die der HSV bisher in der Bundesliga verbracht hat. Am kommenden Samstag aber könnte die berühmte HSV-Uhr, die vielen Konkurrenten auf den Wecker geht, ihren Geist aufgeben und stehen bleiben: bei 51 Jahren, 272 Tagen, einer Stunde und 20 Minuten. Und auch die Tage von Maskottchen Hermann, ein Dinosaurier – was auch sonst –, könnten bald gezählt sein.