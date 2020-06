Die vorprogrammierte Gefahr für Transferflops

Besonders Kamara, der davor mit zwölf Toren in 14 Spielen immerhin maßgeblich daran beteiligt war, dass sein Ex-Klub Strømsgodset IF 2013 norwegischer Meister wurde, hat in Wien nicht funktioniert. Gerade zwei Tore in 23 Spielen machen ihn zu einem Transferflop.

Warum greifen die Vereine gerade im Winter so oft daneben? Die Gründe sind sicher vielschichtig und von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich. Auffällig ist, dass Andreas Müller auch in seiner zweiten Jänner-Transferzeit bei Rapid keinen Spieler fürs Frühjahr holen will.