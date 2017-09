Die Ergebnisse der Bundestagswahl in Deutschland haben für ein politisches Beben gesorgt und viele Menschen dazu gebracht, zu den neuen Verhältnissen Stellung zu nehmen. Mit Borussia Dortmund hat der erste Sportklub ein klares politisches Statement abgegeben. Mit einer in erster Linie in den sozialen Netzwerken verbreiteten Videobotschaft distanzierte sich der Fußballverein aus dem Ruhrgebiet strikt vom nationalsozialistischem Gedankengut - und kritisierte vor allem eine Partei unterschwellig. Sie dürfen einmal raten welche.

In dem Video sieht man Nationalsozialisten, die sich beim Fußballspielen versuchen und dabei kläglich scheitern. Die Botschaft am Ende des kurzen Clips ist mehr als eindeutig: " Fußball und Nazis passen einfach nicht zusammen. Borussia verbindet. Gemeinsam gegen Rassismus."