Bayern II verpasst Aufstieg in 3. deutsche Liga knapp

Die Amateure des FC Bayern verpassten trotz eines 2:1-Sieges gegen Fortuna Köln den angepeilten Aufstieg in die dritte deutsche Liga und spielen auch kommende Saison in der Regionalliga Bayern. Bis wenige Sekunden vor Schluss führten die Münchner durch zwei Tore des Österreichers Ylli Sallahi 2:0. Das hätte zum Aufstieg gereicht. Aber dann gelang Köln – 1:0-Sieger im Hinspiel – das letztlich entscheidende Auswärtstor. Bei Bayern spielten neben Sallahi auch Alessandro Schöpf und Kevin Friesenbichler durch. Für den Steirer war es das letzte Spiel bei Bayern, denn Friesenbichler wechselt zu Benfica Lissabon.

Lange Zeit hatte es vor 7738 Zusehern im Münchner Stadion an der Grünwalder Straße gut ausgesehen für die Bayern. Sallahi sah wie der große Held des Tages aus, nachdem er zunächst einen Freistoß (20.) ins Tormanneck zirkelte, und kurz vor Schluss auch noch mit einem sehenswerten Weitschuss getroffen hatte (88.). Das Unheil für die zweite Elf des deutschen Rekordmeisters kam jedoch in der Nachspielzeit. Bei einem weiten Ball in Richtung Bayern-Strafraum verschätzte sich Torhüter Lukas Raeder beim herauslaufen haarsträubend. Der Ball sprang über den Keeper und Kölns nachsetzender Oliver Laux brauchte ihn nur noch ins leere Tor zu köpfeln.

Neben dem ehemaligen Bundesligisten Fortuna schafften auch die Mainzer Amateure und Sonnenhof Großaspach den Aufstieg. Letzterer Klub wurde 1976 als Stammtischmannschaft um Hotelier Uli Ferber, Manager von Ralf Rangnick und Andrea Berg, gegründet.

Für die kleinen Bayern geht nächste Saison wieder viertklassig weiter. Besonders bitter, nachdem man im vergangenen Jahr die Liga dominierte und mit vier Punkten Vorsprung auf Illertissen Meister geworden war. Ob die Münchner auch in der nächsten Saison wieder eine so schlagkräftige Truppe stellen können, bleibt abzuwarten. Denn neben Topstürmer Friesenbichler – mit 15 Toren und acht Assists äußerst erfolgreich – werden weitere Leistungsträger gehen. Benno Schmitz wechselt etwa zu Red Bull Salzburg, der Tiroler Alessandro Schöpf deutete erst kürzlich an, dass er an Borussia Mönchengladbach verliehen werden könnte. Eine Ausleihe steht auch bei Ylli Sallahi im Raum.

Die Highlights des Spiels: