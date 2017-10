Die walisische Nationalmannschaft hat mit einer schmerzhaften Absage zu kämpfen. Superstar Gareth Bale von Real Madrid wird die abschließenden WM-Qualifikationspartien in der Österreich-Gruppe D gegen Georgien am Freitag und Irland am kommenden Montag wegen einer Wadenverletzung verpassen. Das teilte der walisische Verband am Dienstag mit.

Bale hatte bereits am Wochenende wegen muskulärer Probleme das Ligaspiel gegen Espanyol Barcelona verpasst, am Sonntag traf er wie der Rest des Kaderspieler in Cardiff ein. "Nach Rücksprache mit Real Madrid unterzog sich Bale jedoch einer Untersuchung, und die Resultate bestätigten, dass er nicht fit genug für einen Einsatz ist", hieß es in einem Statement. Für den 28-Jährigen wurde Stürmer Tom Bradshaw von Barnsley nachnominiert.

Wales belegt in der Österreich-Gruppe vier Punkte hinter Spitzenreiter Serbien und einen Zähler vor Irland den zweiten Platz (zur Tabelle). Der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft in Russland im kommenden Jahr, die acht besten Zweiten aus den neun Qualifikationsgruppen erreichen die Play-offs im November. Österreich belegt ohne Quali-Chance den vierten Rang.