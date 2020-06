Vorhang auf für die Provinz-Bühne

Meister Austria muss am Wochenende nach Oberwart, Vizemeister Red Bull Salzburg nach St. Florian, Wacker Innsbruck zum SV Allerheiligen.

Mit dem österreichischen Pokal-Bewerb alias Samsung-Cup beginnen für die Spitzenklubs die Pflichtübungen der neue Saison in der Provinz. Doch halt:

Vollmundige Aussagen über die Herkunft der Cup-Gegner sind unangebracht, gleicht doch auch die höchste Spielklasse mittlerweile einem Dorf-Championat.

Nächste Woche startet die die tipp3-Liga. Und jetzt schon kann darauf getippt werden, dass wieder um die Wette polemisiert wird, wenn bei TV-Übertragungen Maisfelder und parkende Autos zu sehen sind, vor denen von Brust bis Wade mit Werbeaufschriften bepflasterte Profis dem Ball nachlaufen.

Speziell deutsche Medien machten sich schon lustig über das amateurhafte Flair, zumal Fußball aus Österreich via Sky auch jenseits der Grenzen zu sehen ist.

Mit vollen Hosn’n lässt sich freilich leicht stinken. Der große Nachbar verfügt über dermaßen viele Ball(ungs)zentren und moderne Stadien, dass selbst Rapid in einer deutschen Zuschauer-Rangliste nur an 37. Stelle landen würde, obwohl in der verpatzten abgelaufenen Saison 14.000 regelmäßig nach Hüttel d o r f , pardon Wien 14, kamen. Zu Hans Krankls Zeiten waren es oft nur halb so viele. Auch die Austria hat ihren Besucherschnitt verdoppelt, während Auswärtsspiele von Rapid und Austria immer mehr Auftritten auf Kleinbühnen gleichen. Das kann aber nicht den bemühten Gastgebern vorgeworfen werden. Vielmehr führten Großmannsucht und finanzielle Trapezakte ohne Netz dazu, dass nur noch vier von neun Hauptstädten in der obersten Liga vertreten sind.

Was passierte mit Klubs, die zum eisernen Liga-Bestand zählten, ehe Tradition und Wirtschaftsgesetze mit Füßen getreten wurden?