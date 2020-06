Massenauflauf in Floridsdorf

2004 stand Gratkorn im Weg (nach dem 0:0 entschied die Auswärtstorregel nach einem 1:1 in Parndorf).

2010 durfte man als Tabellendritter in den Showdown gegen Regionalliga-Mitte-Meister Wolfsberg, in dem man nach dem 1:0 daheim durch das 1:4 in Kärnten den Kürzeren zog.

2011 war der Neunte der Ersten Liga der Gegner, doch gegen die Vienna (0:3 in Wien, 1:2 daheim) war man chancenlos.

Erst der vierte Anlauf war erfolgreich: 2013 gewann Parndorf das erste Relegationsduell. Der Regionalliga-Meister schlug Blau-Weiß Linz 2:1 und 1:0 (in Linz).

Und so kann man aus Geschichte und Statistik die Schlüsse ziehen, die einem zu Gesicht stehen. Paul Hafner sagt: "Ich habe eine ausgeglichene Relegationsbilanz." 2004 ist er als Spieler gescheitert, 2013 war er als Trainer erfolgreich. Und jetzt tritt er wieder als Trainer an. Und wieder spielt man in Parndorf und Linz, was ja schon vor einem Jahr gut ausgegangen ist. Für Pessimisten bietet sich eine andere Statistik an: Parndorf war 2006 in die Erste Liga aufgestiegen, ohne in die Relegation zu müssen, weil diese damals auf zwölf Klubs aufgestockt worden war. Damals spielte man drei Mal gegeneinander.

Der LASK stieg in jener Saison ins Oberhaus auf, schlug Parndorf zwei Mal daheim 3:1 und siegte im Burgenland 1:0. Den letzten Treffer des LASK gegen Parndorf erzielte vor sieben Jahren Ivica Vastic.

Paul Hafner sagt: "Wir sind der einzige Verein in der Liga, der nicht nur Vollprofis hat. Für uns ist es ein Erfolg, dass wir nicht Letzter wurden." Zudem sei es ein Vorteil, "dass wir in jedem Spiel gekämpft haben wie die Löwen". Für den LASK hingegen sei die Regionalliga teilweise ein Spaziergang gewesen.

In den Oberösterreichischen Nachrichten wurde vor allem vor dem 37-jährigen Trainer gewarnt. "Aufgepasst, LASK: Bei Relegationsgegner SC Parndorf befindet sich sogar der Trainer Paul Hafner in läuferischer Top-Form", hieß es dort.

Mit einem Schrittzähler wurde ermittelt, dass er bei Spielen um die fünf Kilometer in seiner kleinen Coachingzone zurücklegt – ein absoluter Top-Wert. "Laufintensiv und kampfkräftig ist auch das Spiel seiner Elf zu erwarten, wenn der LASK am kommenden Montag (2. Juni) zum Relegationshinspiel ins Burgenland fährt."