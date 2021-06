Atlético macht nächsten Schritt Richtung Titel

Atlético Madrid ist dem ersten Gewinn der spanischen Fußball-Meisterschaft seit 1996 wieder einen Schritt näher gekommen. Drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League in London gegen Chelsea gewann der Hauptstadtklub am Sonntag in der Primera Division mit 1:0 in Valencia und hält nun bei 88 Punkten. Vier Zähler dahinter liegt der FC Barcelona, der in Villarreal einen hart erkämpften 3:2-Auswärtserfolg feierte. Real Madrid folgt mit 82 Punkten, hat aber eine Partie weniger ausgetragen.

Raul Garcia machte mit seinem Kopfball-Treffer in der 43. Minute den Sieg für Atlético gegen den Tabellen-Achten perfekt. In der Nachspielzeit sah der Madrilene Juanfran die Rote Karte, doch die wenigen Sekunden Restspielzeit überstanden die Gäste auch in Unterzahl.

Barça lag in Villarreal nach Treffern von Cani (45.+1) und Manu Trigueros (55.) 0:2 zurück, gleich zwei Eigentore von Gabriel Paulista (65.) und Mateo Musacchio (78.) sowie ein herrlich herausgespielter Treffer von Lionel Messi (83.) bedeuteten die Wende.