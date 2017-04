Der VfB Stuttgart hat in der zweiten deutschen Bundesliga dank Florian Klein einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Der österreichische Verteidiger schoss den Tabellenführer am Samstag auswärts gegen den 1. FC Nürnberg mit seinem Treffer in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg. Der Karlsruher SC mit Erwin Hoffer steht indes nach einem Heim-1:3 gegen Kaiserslautern als Absteiger fest.

Stuttgart holte in Nürnberg einen Zweitore-Pausenrückstand auf. Simon Terodde (47. Foulelfmeter), Daniel Ginczek (50.) und der eingewechselte Klein (91.) aus kurzer Distanz mit seinem ersten Saisontor sorgten noch für den vierten Sieg der Schwaben in Serie. Der VfB führt vor den Sonntag-Spielen jeweils sechs Punkte vor den ersten Verfolgern Braunschweig und Hannover.

31. Runde:

Freitag, 28.04.2017 FC St. Pauli - FC Heidenheim 3:0 Heidenheim: Rasner bis 74. VfL Bochum - SG Dynamo Dresden 4:2 Bochum: ohne Wydra und Stöger (verletzt) 1. FC Union Berlin - SV Sandhausen 2:1 Union: Trimmel spielte durch, Hosiner bis 70. (Tor zum 1:0/34.), Pogatetz Ersatz; Sandhausen: Knaller im Tor, Kulovits bis 84. Samstag, 29.04.2017 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2:3 Nürnberg: Margreitter nicht im Kader (private Gründe); Stuttgart: Klein ab 71., Tor: 91. Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern 1:3 Karlsruhe: Hoffer ab 70., Salahi nicht im Kader; Kaiserlautern: Mwene, Vucur spielten durch DSC Arminia Bielefeld - Greuther Fürth 1:1 Bielefeld: Prietl spielte durch; Fürth: Gugganig, Derflinger auf der Bank, Zulj nicht im Kader (verletzt) Sonntag, 30.04.2017 Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 13.30 1860 München - Eintracht Braunschweig 13.30 FC Erzgebirge Aue - FC Würzburger Kickers 13.30

Tabelle:

1. VfB Stuttgart 31 19 6 6 56:35 21 63 2. Eintracht Braunschweig 30 16 9 5 44:28 16 57 3. Hannover 96 30 16 9 5 46:31 15 57 4. 1. FC Union Berlin 31 17 6 8 48:34 14 57 5. SG Dynamo Dresden 31 12 10 9 47:40 7 46 6. Greuther Fürth 31 12 8 11 31:36 -5 44 7. FC Heidenheim 31 10 10 11 40:36 4 40 8. VfL Bochum 31 9 13 9 38:42 -4 40 9. 1. FC Nürnberg 31 11 6 14 43:48 -5 39 10. SV Sandhausen 31 9 11 11 39:34 5 38 11. FC St. Pauli 31 10 8 13 33:32 1 38 12. 1. FC Kaiserslautern 31 9 11 11 27:30 -3 38 13. Fortuna Düsseldorf 30 8 11 11 32:35 -3 35 14. FC Würzburger Kickers 30 7 12 11 29:32 -3 33 15. 1860 München 30 9 6 15 33:41 -8 33 16. FC Erzgebirge Aue 30 8 9 13 33:47 -14 33 17. DSC Arminia Bielefeld 31 7 11 13 42:52 -10 32 18. Karlsruher SC* 31 4 10 17 22:50 -28 22

*=Absteiger