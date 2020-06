Führungswechsel an der DFB-Spitze

Wolfgang Niersbach ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB). Der bisherige Generalsekretär wurde am Freitag auf einem außerordentlichen Bundestag in Frankfurt einstimmig zum Nachfolger von Theo Zwanziger gewählt. Niersbach war seit 2007 Generalsekretär.



Zwanziger hatte im Dezember überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Die Wahl Niersbachs durch 260 Delegierte galt als Formsache, nachdem sich der Ligaverband und das Amateurlager bereits vor dem Bundestag schriftlich auf den 61-jährigen Ex-Journalisten festgelegt hatten. "Du wirst ein großartiger Präsident", prophezeite Zwanziger seinem Nachfolger.



Niersbach freut sich auf seinen Aufgabe: "Ich bin in vielerlei Hinsicht ein Quer- oder Seiteneinsteiger, einer, der sich diesem DFB seit 24 Jahren mit Haut und Haaren verschrieben hat. Ich habe den Vorteil, dass ich in der DFB-Zentrale von der Telefonistin bis zur Kleiderkammer jeden kenne."