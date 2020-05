Frauen-WM: Schneller, härter, knapper

Die Damen machen es den Herren nach. Im Fußball zumindest. Die Frauen-WM in Deutschland offenbarte, dass sich jene Trends, die den maskulinen Kick in den letzten Jahren geprägt haben, auch bei den Damen durchgesetzt haben.



Weniger Tore und knappere Spiele durch höhere Athletik und verstärkte defensive Disziplin. Wegen seiner zunehmenden Ausgeglichenheit ist der Frauenfußball bei dieser WM spannender, aber nicht in allen Fällen auch attraktiver geworden.



War die Vorrunde phasenweise zäh mit wenigen ansehnlichen Spielen, so sorgte im K.o.-System allerdings besonders das variable Kurzpassspiel der Japanerinnen für Begeisterung bei Experten und Fans. Gastgeber Deutschland, im Viertelfinale an Japan gescheitert, muss eine in mehreren Punkten verschlafene Entwicklung wieder aufholen.



Die Spiele gestalteten sich meist knapp, Kantersiege gehören der Vergangenheit an. So wurde bis zum Finale mit 2,65 Toren im Schnitt der bisherige Minusrekord der WM 2003 (3,34) deutlich unterboten. Da inzwischen auch Außenseiter wie Kolumbien oder Neuseeland zumindest das Verteidigen gelernt haben, ist die Zeit der schiefen Ebenen wie beim 11:0 der deutschen Elf gegen Argentinien vor vier Jahren vorbei.