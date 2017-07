Frauen-EM: Österreich schlägt zum Auftakt Schweiz

Trotz 100.000 Einwohnern ist Deventer ein beschauliches Städtchen. In der Altstadt saßen schon den ganzen Tag über bei Traumwetter Fans im roten Leibchen. Die einen mit Schweizer Kreuz, die anderen mit Bundesadler. Zwanzig Minuten Gehweg entfernt liegt ein ebenso beschauliches Stadion. Das hat zwar den klingenden Namen Adlerhorst, ist aber ein Nest unter den Stadien.

Trotzdem ist ein Adlerhorst eine würdige Bühne für das erste EM-Spiel in der Geschichte des österreichischen Frauenfußballs.Während die Fans (viele Familien und junge Menschen) an Limonaden nuckelten und in Espressos rührten, fiel im österreichischen Teamcamp eine erste Entscheidung. Viktoria Schnaderbeck spielte nicht in der Anfangsformation nach überstandener Knieverletzung. Schweren Herzens, weil sie Kapitänin ist und Führungsspielerin und verlängerter Arm des Teamchefs. An ihrer Stelle führte Nina Burger das Mannschaft auf des Feld.

Star-Schiedsrichterin

Es war eine Sicherheitsvariante bei den Hymnen. Polizistin Burger stand neben Bibiana Steinhaus. Die Deutsche ist nicht nur die bekannteste Schiedsrichterin der Welt und pfeift in der ersten deutschen Männer-Bundesliga, sondern auch Hauptkommissarin von Beruf. Die Österreicherinnen waren Außenseiterinnen, doch vorerst zeigten die Schweizerinnen Nerven: Nach einem Patzer von Kapitänin Abbé vergab die überraschte Billa eine Superchance (7. Minute). Dann kam die Zeit von Lisa Makas: Nach einem Ellbogenschlag erlitt sie ein Cut, kam mit sauberem Leiberl und Turban wieder und eroberte den Ball. Der kam nach Superkombination von Feiersinger und Zadrazil zu Nina Burger. Die machte freilich keine Gefangenen – erstes EM-Tor für Österreich, 1:0 (16.).

Foto: APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU Danach ließ Teamchef Thalhammer ganz tief verteidigen, trotzdem wurden die Schweizerinnen nicht gefährlich, weil sie sich zu sehr auf die Dribbelkünste von Ramona Bachmann verließen, die aber immer wieder in der österreichischen Abwehr hängen blieb. Nach fast 20 Minuten machten die Österreicherinnen wieder etwas für die Offensive, die fehlerhafte Schweizer Defensive wackelte. Nach Flanke von Zadrazil musste sich Torfrau Thalmann ordentlich strecken, um den Kopfball von Burger abzuwehren.

Vor ihr hatte die Schweizer Teamchefin Martina Voss-Tecklenburg besonders gewarnt. Die Stürmerin war immer dort, wo es heiß war. So auch nach einer Stunde, als sie nach einem Gestocher an den Ball kam und von Kiwic umgerissen wurde. Die Schweizerin sah Rot, der Freistoß von Puntigam wurde von Thalmann pariert.

Mit einer Frau mehr auf dem Platz und dem historischen Sieg vor Augen kam die Nervosität. Zinsberger musste ihr Können zeigen, Wenninger wurde angeschossen, der Ball ging knapp drüber. Dann noch vier Minuten Nachspielzeit – und die Österreicherinnen lagen sich in den Armen.