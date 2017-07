Frauen-EM: Niederlande starten mit einem Sieg

Die Frauenfußball-Nationalmannschaft der Niederlande hat mit dem 1:0-Sieg gegen Norwegen bei der Heim-Europameisterschaft einen Auftakt nach Maß erwischt. Das Oranje-Team präsentierte sich am Sonntag im Eröffnungsspiel vor 21.732 Zuschauern im Stadion Galgenwaard von Utrecht dem EM-Mitfavoriten aus Skandinavien spielerisch überlegen und hatte die besseren Chancen.

Shanice van de Sanden gelang in der 66. Minute zur Freude des niederländischen Königs Willem-Alexander, der auf der Tribüne mitfieberte, das verdiente Siegtor gegen den EM-Zweiten von 2013.

Lieke Martens hatte zuvor in der Anfangsphase eine gute Chance vergeben. Auch Top-Angreiferin Anna Miedema, die in der abgelaufenen Saison für Bayern München stürmte, erarbeite sich gute Möglichkeiten. Doch Miedema scheiterte einen Tag nach ihrem 31. Geburtstag entweder an den eigenen Nerven oder der gut aufgelegten norwegischen Torhüterin Ingrid Hjelmseth.

Dänemark zog im zweiten Spiel des Abends in der Gruppe A nach. Die Skandinavierinnen setzten sich in Doetinchem gegen Debütant Belgien dank eines Treffers von Sanne Troelsgaard in der sechsten Minute durch.