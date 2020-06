Franz Hasil: Der vergessene Champion

Der Titelhamster

Franz Hasil, geboren am 28. Juli 1944, wuchs in Wien-Schwechat auf. Seine berufstätigen Eltern konnten ihn in der Nachkriegszeit weder sportlich noch schulisch fördern. Mit 12 kam er zur Rapid-Jugend. Von 1962 bis 1968 bestritt er für Rapid 103 Ligaspiele, gewann mit den Grün-Weißen drei Titel. 1968 wechselte er zu Schalke, bevor Trainer Ernst Happel ihn zu Feyenoord Rotterdam holte. Mit dem Klub gewann Hasil als schusskräftiger Regisseur den Europacup der Meister (heute Champions League) und den Weltpokal. Die Stadt Rotterdam ernannte ihn zum Ehrenbürger. Von 1973 bis 1977 spielte Hasil in Kärnten ( Klagenfurt, St. Veit) und anschließend noch bei der Vienna, ehe er sich als Spielertrainer versuchte. Hasil absolvierte 21 Länderspiele. Ein Teamdebüt schon mit 16 Jahren war seinerzeit von Rapid verhindert worden, „weil man mich nicht verheizen wollte“.