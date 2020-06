Franky, der Bruchpilot

Das wird gar nicht so leicht werden: Kein anderer Bundesliga-Fußballer bekommt so oft eine auf den Kopf wie der Salzburger Verteidiger. "Ich wäre froh, wenn ich einmal keine auf den Kopf bekommen würde. Ich ziehe das aber irgendwie an. Ich haue mich auch immer rein, egal, welche Schnittbälle daherkommen. Ab und zu erwische ich dann einen anderen Kopf statt dem Ball", sagt Schiemer, der eine Erklärung für seine Pechsträhne hat: "Ich bin jetzt nicht der größte Spieler. Wenn ein großer Stürmer auf mich trifft, dann ist es oft so, dass die mit den Ellbogen arbeiten. Mir ist das zuletzt gegen Patrick Bürger passiert. Aber ich habe da nicht großartig gejammert. Das gehört halt dazu."

2009 wechselte Schiemer von der Wiener Austria nach Salzburg. Ist er fit, spielt der Defensiv-Allrounder fix. Das war schon bei Huub Stevens so. Und das ist jetzt auch bei Ricardo Moniz so. "Franky ist kein Naturtalent, er ist ein Arbeitstalent. Er ist ein Junge, der mit minimalen Mitteln das Optimale herausholt. Darin hat er eine Vorbildfunktion", sagt Salzburgs Trainer über Schiemer, der für Moniz eine ganz wichtige Rolle in der Mannschaft spielt: "Er ist immer positiv, versucht, die Gruppen, die es in jeder Mannschaft gibt, zusammenzubringen. Kannst du das, bist du ein richtiger Anführer."

Meister Salzburg geht natürlich als Favorit ins Cup-Finale – auch wegen einer tollen Erfolgsserie: Seit dem 3. März (0:1 gegen Mattersburg) ist man schon 16 Pflichtspiele ungeschlagen. "Im Fußball sind es sehr oft Kleinigkeiten, die dich in eine andere Richtung bringen. Wir haben einfach umgeschaltet und gute Leistungen bringen können. Wir sind in einem Flow" sagt Schiemer, der auch glaubt: "Wir haben begriffen, um was es geht, dass jetzt die wichtigste Phase der Saison ist. Vorher gab es immer den Wechsel zwischen Bundes­liga und Europa League. Das ist nicht so einfach."