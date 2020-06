Frankfurt entscheidet über Schmidt

Am Donnerstagabend wollte sich Bruchhagen das Okay des Aufsichtsrats holen, um die in Schmidts Vertrag festgeschriebene Ablösesumme bezahlen zu dürfen. Er ging von einer Zustimmung aus: „In zehneinhalb Jahren lehnte der Aufsichtsrat kein einziges Mal einen vom Vorstand unterbreiteten Vorschlag ab."

In Salzburg bestätigte Schmidt, was er schon am Mittwoch vor dem 6:0 im Cup-Viertelfinale in Wolfsberg angekündigt hatte: Er werde seine Entscheidung nicht vor Ostern treffen. Kurios ist ein Detail: Am vergangenen Samstag hatte der Deutsche noch gemeint, dass er sich schnell entscheiden will. Fünf Tage später meinte der 47-Jährige, dass er noch kein Zeit gehabt habe, sich mit seiner Zukunft zu beschäftigen.

Übrigens: Wie schon in der Pressekonferenz nach der 1:2-Heimniederlage gegen Sturm vergangenen Samstag gab es auch am Donnerstag in der Pressekonferenz zwei Tage vor der Auswärtspartie bei der Admira keine einzige Frage zum Spiel. Dass seine eigene berufliche Zukunft momentan interessanter ist als die sportliche seiner Mannschaft, daran ist Schmidt nicht ganz unbeteiligt. Denn erst durch seine öffentliche Aussage, dass er Angebote anderer Vereine vorliegen hat, wurde eine mediale Lawine los getreten.