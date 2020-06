Foul oder nicht Foul? Das ist die Elfer-Frage

Sechs Elfmeter hätten Österreichs Schiedsrichter im März verhängen müssen:



Salzburg vs. Mattersburg (3. März) Der Salzburger Teigl wird in Minute 89 im Strafraum von Rodler getreten. Schiri Harkam und Assistent Strasser übersehen die Attacke. Mattersburg siegt 1:0.

Kapfenberg vs. Sturm (4. März) Sturm-Stürmer Szabics wird von Gerson und Schönberger in die Zange genommen. Schiri Eisner ist zu weit vom Geschehen entfernt. Assistent Bauernfeind steht besser, greift aber auch nicht ein. Endstand: 0:0.



Innsbruck vs. Salzburg (7. März) Der Salzburger Jantscher wird in der 78. Minute auf der Strafraumlinie von Dakovic mit den Händen weggedrückt. Schiedsrichter Gangl lässt trotz freier Sicht weiterspielen. Endstand: 1:1.



Admira vs. Kapfenberg (7. März) Beim Stand von 1:1 hält Admira-Keeper Tischler Kapfenberg-Stürmer Nathan Junior am rechten Beim. Schiri Drachta und Assistent Schüttengruber ist die Sicht verstellt. Admira siegt schließlich 3:1.



Sturm vs. Wr. Neustadt (10. März) Pollhammer (Wr. Neustadt) stellt Säumel das Bein, Schiri Prammen deutet weiterspielen. Die Gäste siegen 1:0.



Mattersburg vs. Innsbruck (10. März) Rath foult im Strafraum klar den Innsbrucker Schütz. Schiedsrichter Hameter und Assistent Aiginger reagierten trotz freier Sicht nicht. Wacker siegt trotzdem 1:0.