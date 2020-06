Fodas stürmischer Abgang in Graz

Sollte demnächst wieder eine Sturm-Chronik auf den Markt geworfen werden, dann würde der 12. April wohl ein ganzes Kapitel einnehmen. Ein Kapitel, das sogar in einem utopischen Roman Platz gefunden hätte und vielleicht sogar einmal verfilmt wird. Titel: "Machtverhältnisse, Panikreaktionen und Überraschungen."

Das Drehbuch im Detail: Am Vormittag um 10.30 Uhr werden stolz die beiden neuen Geschäftsführer offiziell präsentiert. Paul Gludovatz nimmt zum sportlichen Bereich Stellung, Christopher Houben zu seinem Bereich, dem wirtschaftlichen. Alles war wie erwartet, Paul Gludovatz hat zwar die 2:4-Schlappe im Cup gegen Hartberg kommentiert ("So etwas wird es bei mir nicht mehr geben. Ich verlange mehr Biss.") und über die Trainerfrage gesprochen ("Der neue Mann wird im Mai präsentiert").

Schön und gut. So richtig Arbeit bekam Gludovatz aber erst nach der Pressekonferenz. Der 65-Jährige musste Trainer Franco Foda per SMS mitteilen, dass er ihn gemeinsam mit Houben in der Geschäftszentrale sprechen will. Dort teilte er dem Deutschen auf Anweisung des Vorstandes mit, dass dieser nicht mehr Sturm-Trainer sei. "Das Ganze ist im Auftrag von Präsident Christian Jauk passiert. Es gab nicht einmal eine Begründung", erklärte Foda, der einer vorzeitigen Vertragsauflösung nicht zustimmte und deshalb beurlaubt wurde.