Flick: Ein Nebendarsteller macht Karriere

Es war der 23. August 2006: Salzburg befand sich gerade auf der Rückfahrt vom Flughafen München, nachdem man am Tag zuvor in der Champions-League-Qualifikation an Valencia gescheitert war. Kurz vor dem Walserberg nahm im Journalistenbus der damalige Pressesprecher Thomas Blazek das Mikrofon in die Hand und verkündete: „ Hansi Flick wird uns verlassen und ein Angebot des DFB annehmen.“

Das Interesse der anderen Businsassen hielt sich allerdings in Grenzen. Der Abgang von einem der Co-Trainer wurde am Tag nach dem erstmaligen Ausscheiden aus der Champions-League-Qualifikation in der Ära Red Bull und zwei Tage vor der Auslosung der ersten UEFA-Cup-Runde nur als Randnotiz wahrgenommen. Flick war in Salzburg nur Assistent von Co-Trainer Lothar Matthäus gewesen und nur durch das Aufstellen von Hütchen vor den Trainingseinheiten öffentlich wahrnehmbar.

Das hat sich aber mittlerweile geändert. Flick, der nun schon seit fast sieben Jahren Assistent von Deutschlands Teamchef Joachim Löw ist, steht beim Deutschen Fußball-Bund, dem größten Landesverband der Welt, vor dem großen Karrieresprung: Der 48-Jährige soll den Posten des Sportdirektors übernehmen, der seit dem Abgang von Robin Dutt als Trainer zu Werder Bremen vakant ist.