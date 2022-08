Finanzchaos beim FC Barcelona: Nur noch ein Klub wie jeder andere

„Més que un club“ – das Motto des FC Barcelona soll Offenheit zeigen. Ende der 1960er-Jahre, also noch in der Franco-Diktatur, wollte ein Präsident damit die soziale Bedeutung des Fußballvereins in Katalonien hervorheben. In der jüngsten Separatistenbewegung jedoch begab sich der Klub in turbulenteres Fahrwasser. Fußballerisch setzte der ehemalige Franco-Klub Real Madrid im neuen Jahrtausend auf galaktische Neuerwerbungen. Barça antwortete mit Tiki-Taka-Spiel von klubeigenen Sympathieträgern wie Xavi, Iniesta oder Messi.