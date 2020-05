FIFA setzt auf Technik, UEFA auf Augen

Die FIFA will sich hingegen in Frage "Tor oder nicht Tor" nicht auf das menschliche Auge verlassen. Bei der vom Weltverband veranstalteten Klub-WM in Japan (6.–16. Dezember) kommen erstmals technische Hilfsmittel zum Einsatz – aber nur zur Überwachung der Torlinie. Das System "Hawk-Eye" (Videoüberwachung) und das System "GoalRef" (Chip im Ball, Magnetfeld im Tor) wurden in den Stadien in Yokohama und Toyota installiert.

Einen Rückschlag für die Verfechter der technischen Hilfsmittel gab es in Deutschland. In der Bundesliga werden die technischen Hilfsmittel zur Überwachung der Torlinie, deren Einbau 120.000 bis 300.000 Euro pro Stadion kostet, vorerst nicht vorgeschrieben – wegen „ungeklärter Fragen in Bezug auf die Genauigkeit der Messungen“. Man will erst die Erfahrungen der FIFA abwarten.

Es ist aber auch in Deutschland – wie in Österreich – nicht geplant, zwei zusätzliche Schiedsrichter-Assistenten einzusetzen – im Gegensatz zur Serie A. In dieser sind seit dieser Saison sechs statt vier Schiedsrichter pro Spiel im Einsatz.