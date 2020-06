Machtkampf im Machtverband

Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht der unabhängigen Ethikkommission hatte der FIFA attestiert, dass es keine gravierenden Verstöße im Zuge der WM-Vergaben 2018 an Russland und 2022 an Katar gegeben hatte. Das behauptet zumindest der Deutsche Joachim Eckert, der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der unabhängigen FIFA-Ethikkommission, in seinem 42 Seiten umfassenden Bericht . Jedoch: Grundlage dieser ist ein 350-seitiger (!) Untersuchungsbericht des ehemaligen US-Staatsanwalts Michael Garcia, der Einspruch erhebt. "Der veröffentlichte Bericht enthält zahlreiche unvollständige und fehlerhafte Darstellungen der Tatsachen und Schlussfolgerungen", sagt der FIFA-Chefermittler, dessen Aufgabe es war, zwei Jahre zu recherchieren, ob Katar oder andere Bewerber beim Rennen um die WM-Endrunde geschmiert hatten.

Selbst FIFA-Generalsekretär Jérôme Valcke ist enttäuscht über den Disput. "Es ist traurig, dass die beiden Vorsitzenden unserer Ethikkommission unterschiedliche Meinungen haben, wenn wir über solch wichtige Dinge im Fußball reden."