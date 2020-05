Fehlerparade der Bundesliga-Goalies

Die vierte Runde war ganz sicher nicht jene der Tormänner.



Bei der Partie Admira gegen Mattersburg fielen drei Treffer - bei allen dreien sahen die Torleute alles andere als gut aus. In Graz nahm Rapid-Goalie Payer mit seinem Fehler beim Schuss von Bukva in Minute 92 seinem Team den Punkt gegen Sturm. Und in Ried präsentierte sich Schlussmann Gebauer beim 1:3 gegen Salzburg völlig von der Rolle.



Kurioserweise fiel Raphael Wolf nicht negativ auf - obwohl der Kapfenberger Tormann gegen die Austria gleich fünf Mal den Ball aus dem Netz holen musste.