Favoritensiege für Real und Chelsea

Jose Mourinho hat eine tolle Serie zu verteidigen. Sechs Mal stand der Real-Trainer schon mit seinen Vereinen Porto (2004), Chelsea (2005, 2007), Inter (2010) und Real (2011) im Viertelfinale der Champions League – und jedes Mal gelang ihm der Aufstieg.

APOEL Nikosia sollte somit kein Stolperstein werden. Die Königlichen von Real Madrid, die mit 29 Viertelfinal-Teilnahmen im Meistercup oder in der Champions League Rekordhalter in dieser Statistik sind, legten am Dienstag auf Zypern den Grundstein für den Aufstieg.

APOEL baute sich wie schon in vielen Spielen dieser Europacup-Saison als wandelnde Menschenmauer vor dem eigenen Strafraum auf, ließ Real anrennen. Die Spanier konnten aus ihrer optischen Überlegenheit mit 70 Prozent Ballbesitz keinen Profit machen, da gute Chancen vergeben wurden. Benzema gelang das Kunststück, den Ball aus drei Metern auf die Tribüne zu knallen (33.).

Real wurde nicht müde Spiel und Gegner zu kontrollieren, am Ende tanzte das Weiße Ballett den Außenseiter auch mit Toren aus. In der 74. Minute gelang die Erlösung, als Benzema eine Flanke von Kaka einnickte, wenig später traf Kaka selbst zum 2:0. Kurz vor Schluss stellte Benzema noch auf 3:0.