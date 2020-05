FA Cup: ManUnited siegt im Stadtderby

So einfach kann Fußball sein: Manchester City verlor schon in der 12. Minute Vincent Kompany, der nach einer Attacke an Nani mit einer zu harten Roten Karte bestraft worden war, Manchester United gewann dadurch noch mehr die Herrschaft auf dem Platz des FA-Cup-Titelverteidigers.



Wayne Rooney, der schon zwei Minuten vor dem Ausschluss das 1:0 erzielt hatte, und Danny Welbeck sorgten für eine 3:0-Pausenführung im Etihad Stadium. Ein Lehrspiel an einem gemütlichen Sonntag-Nachmittag wurde das Drittrunden-Spiel dennoch nicht, sondern vielmehr ein Krimi.



ManCity spielte mit einen Mann weniger mit und wurde auch belohnt: Dem Serben Aleksandar Kolarov gelang drei Minuten nach der Pause das 1:3, dann nützte Maradona-Schwiegersohn Kun Agüero einen Patzer von Paul Scholes, der nach seiner Reaktivierung ein Comeback in der Ferguson-Elf feiern durfte – 2:3 (64.).



Es folgte eine Zitterpartie für den Meister, vor allem Tormann Anders Lindegaard wurde immer verunsicherter. Dafür gesellte sich das Glück dazu: Nach einem Handspiel von Phil Jones ließ Referee Foy weiterspielen. Die letzte Chance des Spiels vergab der weitgereiste City-Tormann Costel Pantilimon. Es wurde also nichts mehr mit einem Wiederholungsspiel. Für das Team von Alex Ferguson war das 3:2 nach den jüngsten Pleiten extrem wichtig. Und dazu gelang die Revanche für die peinliche 1:6-Heimpleite in der Premier League gegen City im Oktober.