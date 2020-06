Europäischer Meisterschütze

Die Spieler von Atletico Madrid landeten Donnerstag Mittag in der Heimat. Den Pokal präsentierten sie mit einem Triumphzug zum Neptun-Brunnen, wo der Anhang traditionell feiert. Nachdem der Schlusspfiff in Bukarest erklungen war, war am Mittwoch die Feier aber in Krawalle ausgeartet. 37 Menschen wurden leicht verletzt, darunter 12 Polizisten. In der Umgebung des Brunnens lieferten sich Randalierer Auseinandersetzungen mit der Polizei und setzten Müllcontainer in Brand.

Vor zwei Jahren feierten an diesem Brunnen am Paseo del Prado die Fans den letzten großen Titel. Atletico Madrid hatte in Hamburg im Finale der Europa League Fulham nach Verlängerung 2:1 besiegt. Zwei Jahre später stand gegen Bilbao kein einziger dieser elf Spieler in der Startformation.

Die Fluktuation bei Atletico ist groß. So ist auch die Zukunft des 27-jährigen Diego ungewiss. Allerdings ohne Zutun der Madrilenen. Der Brasilianer, der im Finale das 3:0 schoss, ist nämlich nur von Wolfsburg geliehen. Dort wurde er vor einem Jahr nach seinem Ersatzbankboykott zur unerwünschten Person erklärt, mittlerweile will ihn Felix Magath sogar zurück. Der Spielmacher hat in Spanien schnell Fuß gefasst. Nicht in jeder Mannschaft fand er sich zurecht. Oder fanden sich die Mitspieler mit ihm nicht zurecht.

Auf seiner ersten Europa-Station Porto lief es für Diego Ribas da Cunha nicht sonderlich gut. Danach, 2006 bis 2009, spielte er in Bremen hervorragend. Dann kam die Enttäuschung bei Juventus, der Frust in Wolfsburg. Und endlich die Krönung bei Atletico.