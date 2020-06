Europacup: Mögliche Gegner der Österreicher

Die zweite Runde der Qualifikation zur Europa League und zur Champions League ist erst zur Hälfte gespielt und schon steht am Freitag die Auslosung (12:00 Uhr und 13:30 Uhr) für die dritte Runde auf dem Programm.



Für Salzburg wäre ein Out nach der blamablen 0:1-Niederlage bei Düdelingen mehr als bitter - es warten ausschließlich schlagbare Gegner. Selbst ein Ausscheiden in der dritten Runde würde den Einzug in die Gruppenphase der Europa League bedeuten.



In der Europa-League-Qualifiktion geht Rapid als gesetzte Mannschaft in der dritten Runde den großen Namen aus dem Weg. Der Admira könnte im Falle des Aufstiegs mit Olympique Marseille ein echtes Kaliber ins Haus stehen. Unter den möglichen Gegnern der ebenfalls ungesetzten Rieder finden sich unter anderen Hannover 96 und Vorjahres-Finalist Athletic Bilbao.



Salzburgs mögliche Gegner: KS Skenderbeu (ALB)/Debreceni VSC (HUN), NK Maribor (SVN)/ FK Zeljeznicar (BIH), FC Slovan Liberec (CZE)/ FC Shakter Karagandy (KAZ), FK Buducnost Podgorica (MNE)/WKS Slask Wroclawx (POL), Shamrock Rovers FC (IRL)/ FK Ekranas ( LTU)



Rapids mögliche Gegner: FC Rapid Bucuresti (ROU)/Myllykosken Pallo-47 (FIN) AC Horsens (DEN), NK Hajduk Split (CRO)/Skonto FC (LVA), FK Vojvodina (SRB)/ FK Suduva, ( LTU) Ruch Chorzów (POL)/ FK Metalurg Skopje (MKD) KF Tirana (ALB)/Aalesunds FK (NOR)



Admiras mögliche Gegner: FC Khazar Lankaran (AZE)/ Lech Posen (POL), Naftan Novopolotsk (BLR)/ Roter Stern Belgrad (SRB), Differdingen 03 (LUX)/ AA Gent (BEL), Levski Sofia (BUL)/ FK Sarajevo (BIH)

Olympique Marseille (FRA), AC Sparta Prag (CZE)



Rieds mögliche Gegner: Hannover 96 (GER), Athletic Bilbao ( ESP), SK Liepajas Metalurgs (LVA)/Legia Warschau (POL), FC Anzhi Makhachkala (RUS)/Honvéd Budapest (HUN), Rosenborg BK (NOR)/ FC Ordaba