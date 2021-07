Austria-Gegner Dinamo fürchtet harte Sanktionen

Der Sündenregister der berüchtigten Fans von Dinamo Zagreb ist ellenlang und beinhaltet von Gewalt bis Rassismus alles, was der europäische Fußball-Verband ( UEFA) strengstens verboten hat. Nun erwartet Austrias Gegner im Play-off der Fußball-Champions-League harte Sanktionen durch die UEFA. Tomislav Svetina, der Generaldirektor des kroatischen Serienmeisters, fürchtet sogar ein Ausschluss aus dem Europacup.

Deshalb appellierte Svetina am Dienstag eindringlich an die Dinamo-Fans, dass man sich im Rahmen der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/live Puls 4 und Sky) gegen die Austria absolut nichts leisten dürfe. "Die Möglichkeit besteht, dass wir Spiele in einem leeren Stadion austragen müssen oder sogar aus der Champions League ausgeschlossen werden", erklärte Svetina, der genau weiß, dass die UEFA gerade beim Thema Rassismus keinerlei Spielraum für Diskussionen lässt.

Und die jüngste Verfehlung der Dinamo-Fans waren ebensolche rassistischen Gesänge in der laufenden Champions-League-Qualifikation. Passiert waren sie im Heimspiel gegen den luxemburgischen Vertreter Fola Esch. Die UEFA verhängte daraufhin eine Geldstrafe von 25.000 Euro gegen Dinamo, zudem hatte im darauffolgenden Heimmatch gegen Sheriff Tiraspol ein Teilbereich des Maksimir-Stadions geschlossen gehalten werden müssen. Mit diesen Sanktionen scheint die Sache aber noch nicht erledigt zu sein. Svetina berichtete, dass das UEFA-Verfahren nach wie vor läuft.