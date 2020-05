Vierkampf um den Millionen-Bonus

Um eine Chance auf dieses Zuckerl zu haben, muss die Mannschaft von De Laurentiis im Europa-League-Semifinale zunächst einmal den ukrainischen Vertreter Dnipro Dnipropetrowsk ausschalten. Und das wird kein leichtes Unterfangen werden. Denn im Hinspiel in Neapel reichte es nur zu einem 1:1, weshalb Napoli heute Donnerstag (21.05 Uhr, live ORF eins, Sky) unter Druck steht.

26 Jahre ist es her, dass die Neapolitaner zuletzt ein Europacup-Finale erreichten. Damals setzte sich Napoli – angeführt von Klublegende Diego Maradona – im UEFA-Cup gegen Stuttgart durch. "Es wird hart. Es wird schwierig, aber wir sind zuversichtlich", hofft Napolis Trainer Rafael Benitez auf den neuerlichen Finaleinzug.

Gegner Dnipropetrowsk hat zwar heute keinen Heimvorteil, weil wegen der Gefechte zwischen Regierungseinheiten und Separatisten in der Ostukraine im rund 400 Kilometer entfernten Kiew gespielt werden muss. Aber die Unterstützung wird trotzdem groß sein: Das EM-Finalstadion von 2012 wird mit 70.000 Zuschauern ausverkauft sein.

Im Finale am 27. Mai in Warschau wird auf den Sieger von Dnipropetrowsk – Napoli wohl der FC Sevilla warten. Der Titelverteidiger, der im Europacup noch nie ein Halbfinale verloren hat, geht mit einem 3:0 in das Rückspiel in Florenz. "Unser Teamgeist lässt mich daran glauben, dass eine Heldentat möglich ist", sagt Fiorentina-Trainer Vincenzo Montella, der Optimismus verbreiten muss.