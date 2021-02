Europa League live: So steht es bei Villarreal gegen Salzburg

So groß die Enttäuschung nach der etwas dürftigen Vorstellung gegen das "Gelbe U-Boot" von Villarreal auch war, so überzeugt demonstrierte man nun Optimismus, das Duell noch drehen zu können. "Wir müssen angstlos sein und unsere beste Leistung bringen", forderte Marsch am Mittwochabend. "Wir haben nichts zu verlieren in so einer Situation. Mit diesem Gefühl müssen wir spielen. Wir müssen stark und mutig sein. Wenn wir das machen, können wir einen interessanten Abend haben."