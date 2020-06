Red Bull Salzburg zittert um Leitgeb

In Ried übernahm Andre Ramalho die zweite zentrale Position. An seiner Stelle spielte der erst 18-jährige Duje Caleta-Car in der Innenverteidigung, der allerdings in seinem erst zweiten Bundesliga-Spiel seine liebe Not mit den Offensivleuten des Bundesliga-Achten hatte.

Trotzdem: Wird Leitgeb nicht fit, dann wird die Rieder Ersatzvariante wohl auch jene für das Europa-League-Spiel sein, in dem Salzburg ein 1:2 aufholen muss. Erstens zeigte sich Hütter mit Ramalhos Vorstellung zufrieden ("Er hat mir ganz ordentlich gefallen"). Zweitens fehlen personelle Alternativen mit Erfahrung zumindest auf Bundesliga-Niveau.

Salzburg ist trotz Dreifach-Belastung mit nur zwei Innenverteidigern mit Bundesliga-Erfahrung (Hinteregger und Ramalho) ins Frühjahr gegangen. Geplant war das nicht so, Hütter hatte Anfang Dezember deponiert, dass er noch gerne einen Defensivspieler mit Erfahrung hätte. Genau das Gegenteil ist passiert: Nach dem Rücktritt von Franz Schiemer wurde auch noch Rodnei nach Leipzig transferiert.