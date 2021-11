Europa League live: So steht es bei Dinamo Zagreb gegen Rapid Wien

Rapid ist mit einer großen Portion Optimismus zum Auswärtsspiel der Europa League am Donnerstag-Abend (21.00 Uhr/live ServusTV, Sky) gegen Dinamo Zagreb angereist. Die Hütteldorfer treten in der kroatischen Hauptstadt mit der Referenz von zuletzt sechs Pflichtspielen ohne Niederlage an. Zuversicht schöpft man auch aus dem 2:1-Heimsieg vor zwei Wochen im ersten Duell - in dieser Partie bot Rapid die wohl beste Saisonleistung.