Europa League live: So steht es bei Tottenham gegen den WAC

Der WAC hat die Chance auf den Aufstieg ins Europa-League-Achtelfinale schon vor dem Rückspiel der Runde der letzten 32 so gut wie verspielt. Nach dem Hinspiel-1:4 in Budapest müsste beim Gastspiel beim englischen Top-Klub Tottenham am Mittwoch (18.00 Uhr) ein echtes Fußballwunder passieren. "Ich sehe es als Bonusspiel, in dem wir den WAC und den österreichischen Fußball gegen einen prominenten Gegner gut vertreten wollen", sagte WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer.