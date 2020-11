Europa League live: So steht es beim LASK und beim WAC

Tottenham galt in der Fußball-Europa-League als großer Favorit der Gruppe J. Nach zwei Spieltagen liegt aber überraschend Royal Antwerpen an der Spitze. Am Donnerstag- Abend (21 Uhr) gastiert der LASK beim belgischen Cupsieger und könnte mit einem Erfolg oder zumindest einem Unentschieden das Aufstiegsrennen zu einem Dreikampf machen.

Der LASK hat zuletzt innerhalb von acht Tagen drei Siege - gegen St. Pölten (4:0), Rasgrad (4:3) und Sturm (2:0) - gefeiert und flog mit entsprechendem Selbstvertrauen nach Belgien.