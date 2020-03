Europa League live: Der LASK im Kracher gegen ManUnited

Ausgerechnet das vielleicht attraktivste Spiel der Vereinsgeschichte muss der LASK am Donnerstag-Abend aufgrund des Coronavirus vor leeren Rängen austragen. An der Motivation der Linzer ändert das aber nichts. "Auch wenn der Gegner Manchester United heißt, wollen wir so spielen, wie uns Europa bisher kennengelernt hat", sagte Trainer Valerien Ismael.