Europa League live: So steht es bei Rapid Wien gegen KRC Genk

Nach einer souverän gemeisterten Qualifikation soll für Rapid in der Gruppenphase der Europa League die Kür folgen. Mit KRC Genk kommt zum Auftakt am Donnerstag (18.45 Uhr/live ORF 1, Sky) ein bekannter Gegner ins Allianz Stadion, mit dem sich die Wiener 2013 und 2016 im selben Bewerb auf Augenhöhe duelliert hatten. In der Favoritenrolle ist der belgische Vizemeister und Cupsieger. Einerseits wegen der besseren Ligaform, andererseits dank dem klar wertvolleren Kader.