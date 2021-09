Europa League live: So steht es bei AS Monaco gegen Sturm Graz

Als selbstbewusster Außenseiter reist Sturm Graz zur "ultimativen Herausforderung" ins Fürstentum. Der Europa-League-Auftakt am Donnerstag-Abend (21.00 Uhr, ServusTV, Sky) bei der AS Monaco stellt die mondäne Kulisse für das Grazer Comeback in einer internationalen Gruppenphase seit einem Jahrzehnt. "Wir wollen morgen etwas mitnehmen und uns so teuer wie möglich verkaufen", sagte Sportchef Andreas Schicker am Mittwoch vor dem Abflug.