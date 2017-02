Europa League: Gladbach und Tottenham stolperten

Borussia Mönchengladbach kassierte gegen Fiorentina eine unnötige Niederlage und muss um den Einzug ins Achtelfinale der Europa-League bangen. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking verlor am Donnerstagabend zuhause trotz einer guten Leistung im Zwischenrunden-Hinspiel mit 0:1 (0:1). Den einzigen Treffer im Borussia-Park erzielte Federico Bernardeschi an seinem 23. Geburtstag per Freistoß.

Die Überraschung: Tottenham Hotspur, Dritter der englischen Premier League, musste sich dem belgischen Liga-Mittelständler Gent 0:1 geschlagen geben.

Tottenham handelte sich eine bittere Niederlage ein, die aber gegen überraschend starke Belgier nicht gänzlich unverdient war. Das entscheidende Tor gelang Jeremy Perbet (59.) aus kurzer Distanz nach einer Kombination über die linke Seite. ÖFB-Teamspieler Kevin Wimmer kam bei den Gästen aus England nicht zum Einsatz, blieb 90 Minuten auf der Bank.

Eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel schufen sich am Donnerstag FK Rostow mit einem 4:0-Sieg über Sparta Prag und Olympique Lyon, das 4:1 bei Alkmaar gewann. Schachtar Donezk bezwang Celta Vigo knapp 1:0, der FC Kopenhagen setzte sich bei Ludogorez Rasgrad 2:1 durch.

Das Duell der Ex-Gruppengegner von Austria und Rapid endete mit einer Punkteteilung: Astra Giurgiu und Genk trennten sich 2:2. Der FK Krasnodar, der in der Gruppenphase mit Salzburg zu tun gehabt hatte, kam gegen Fenerbahce Istanbul zu einem 1:0-Sieg.