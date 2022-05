Europa-League-Finale live: So steht es bei Frankfurt gegen Glasgow

Es ist ein Finalspiel, dessen Ausgang den Werdegang beider Klubs auf Jahre hinaus beeinflussen kann. Eintracht Frankfurt und die Glasgow Rangers räumten bis zur seltenen Titelchance in der Fußball-Europa-League europäische Schwergewichte aus dem Weg. Am Mittwoch-Abend (21 Uhr) duellieren sie sich in Sevilla um ihren jeweils zweiten internationalen Titel - und einen Königsklassen-Platz. Mit Eintracht-Trainer Oliver Glasner ist ein Österreicher dabei.