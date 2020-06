Europa-League-Finale auf Augenhöhe

2010 rang Atletico im Endspiel Fulham in der Verlängerung dank zweier Tore von Diego Forlan 2:1 nieder. Bilbaos bisher erst einziges Europacup-Finale ging 1977 im UEFA-Cup gegen Juventus Turin verloren (0:1 und 2:1). An Meistertiteln steht es 9:8 für Atletico. Es ist nicht die Champions League, dennoch schont Bielsa zuletzt in der Liga bereits einige Stammkräfte für das Finale.



In der Gruppenphase setzte sich Bilbao vor Salzburg durch, die direkten Duelle endeten 2:2 und 1:0 für Athletic. Nach insgesamt 202 Spielen wird der zweitwichtigste Europacup-Bewerb in Bukarest auf österreichischem Rasen entschieden. Die Spielfläche in der neuen, 55.600 Zuschauer fassenden Arena Nationala kommt wie jene in den ukrainischen EM-Stadien Kiew, Charkiw ( Charkow), Donezk und Lwiw ( Lemberg) von der niederösterreichischen Firma Richter Rasen.