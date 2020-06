Der Salzburger Neustart

Adi Hütter hat Villarreal zwar nie vor Ort in einem Stadion spielen gesehen, aber den Gegner vor dem heutigen Hinspiel (21.05 Uhr, live ORFeins, Sky) im Stadion El Madrigal via TV seziert. Seine Erkenntnis ist nicht überraschend: "Das ist eine Top-Mannschaft mit Top-Einzelspielern." Besonders die Offensive mit dem Mexikaner Giovani dos Santos und dem Argentinier Luciano Vietto hat es Hütter angetan.

Villarreal war lange so etwas wie die Mannschaft der Stunde in Spanien. Vom 6. November 2014, (2:3 in der Europa-League gegen den FC Zürich) bis zum 1. Februar 2015 (2:3 in der Primera Division beim FC Barcelona) verlor Salzburgs Gegner keines der 18 Pflichtspiele. Zuletzt gab es aber zwei Niederlagen. Auf ein 1:3 im spanischen Pokal beim FC Barcelona folgte Sonntag ein 0:2 bei Rayo Vallecano.