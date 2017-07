Europa League: Austria trifft auf Limassol

Die Wiener Austria trifft in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League auf AEL Limassol. Das Team aus Südzypern setzte sich am Donnerstagabend im Zweitrunden-Duell mit Progres Niederkorn aus Luxemburg durch. Nach einem 1:0 im Hinspiel gewann Limassol auch das Heimspiel in Larnaka mit 2:1.

Der Nigerianer Fidelis Irhene (70.) traf zunächst für den Vierten der abgelaufenen zypriotischen Meisterschaft. Ein Progres-Akteur sah danach die Rote Karte, die Luxemburger schafften dennoch durch Emmanuel Francoise (83.) den Ausgleich und hatten noch eine Möglichkeit auf das 2:1. Kevin Lafrance (88.) beendete aber das Zittern bei AEL. Die Partie wurde von Austrias Co-Trainer Egbert Zimmermann und Chefscout Gerhard Hitzel vor Ort beobachtet.

Das Hinspiel bestreitet die Austria am kommenden Donnerstag im Ernst-Happel-Stadion. Die Retourpartie findet am 2. oder 3. August statt, die UEFA wird den genauen Spieltermin erst fixieren.