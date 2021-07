Rapid in Europa League gegen Valencia

Es ist das zweite Europacup-Duell der beiden Vereine 1963 setzte sich Valencia im Achtelfinale des Messestädtepokal nach einem 0:0 in Wien im Rückspiel mit 3:2 durch. So schwer taten sich die Spanier danach nie wieder gegen österreichische Vereine. Der FC Tirol (0:0, 1:4 in der Saison 2000/’01), Sturm Graz (0:2, 0:5 in der selben Saison) und Red Bull Salzburg (1:0 und 0:3 in der Saison 2006/’07) waren gegen Valencia chancenlos.

So stark und auch prominent besetzt ist der jahrelang stark verschuldete sechsfache spanische Meister (zuletzt 2004) heute nicht mehr. In der Champions-League-Vorrunge kam in einer Gruppe mit Zenit St. Petersburg und Gent überraschend das Aus, weil man die letzten beiden Spiele bei den Belgiern und zu Hause gegen Gruppenschlusslicht Olympique Lyon verlor.

Seit einigen Wochen arbeitet mit dem Engländer Gary Neville ein neuer Trainer in Valencia, nachdem der Portugiese Nuno Espírito Santo zurückgetreten war. Für den Ex-Star von Manchester United ist es die erste Station der Cheftrainer. Unter dem neuen Trainer wartet Valencia noch auf einen Sieg. Am Sonntag gab es ein glückliches 1:1-Ligaremis in Eibar.